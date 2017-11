Stranger in Paradise genomineerd voor beste Europese documentaire

De documentaire gaat over de vluchtelingenproblematiek in Europa. In de film wordt Europa belichaamd door een acteur, die in een klaslokaal op Sicilië in gesprek gaat met groepen asielzoekers. De acteur vertegenwoordigt afwisselend de publieke opinie in Europa over vluchtelingen en een Europese wethouder.

De Hongaarse film On Body and Soul en de Zweedse film The Square wisten de meeste nominaties binnen te slepen. Ze zijn onder meer genomineerd voor beste film, beste regisseur en beste scenarioschrijver.

De dertigste editie van de European Film Awards vindt op zaterdag 9 december in Berlijn plaats. Ruim 3000 EFA-leden bepalen wie de uiteindelijke winnaars worden van de beeldjes.