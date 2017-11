Donald Trump afgebeeld als lijk op albumcover Snoop Dogg

Alleen Trumps voeten zijn te zien op de hoes van het album. De president is verder geheel bedekt onder een Amerikaanse vlag.

Snoop Dogg buigt zich op het plaatje over het lijk. De cover is bijna identiek aan die van Ice Cubes album Death Certificate uit 1991, waarop zogenaamd het dode lichaam van 'Uncle Sam' is te zien.

Het is niet de eerste keer dat Snoop Dogg Trump openlijk aanvalt. Eerder dit jaar bracht de rapper een videoclip uit waarin de clown Ronald Klump te zien was. Klump, die bijzonder veel op Trump lijkt, komt in de video met het idee alle honden het land uit te zetten.

In de clip is te zien hoe dat vanuit het 'clown house' wordt aangekondigd. Niet veel later staat Klump bij Snoop op de stoep en schiet de rapper met een speelgoedpistool op de clown.