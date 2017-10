Nederlandse film In Blue wint prijs op Amerikaans filmfestival

Het drama won zaterdag de Narrative Feature Award voor beste film, zo maakte producent IJswater Film zondag bekend.

Scenarist Jan Willem den Bok was aanwezig in Austin om de prijs en het bijbehorend vergulde beeld in ontvangst te nemen. Regisseur Jaap van Heusden en hoofdrolspeelster Kraakman zijn momenteel in Rome, waar de film zondagavond in competitie op het prestigieuze Roma Cinema Fest wordt vertoond.

In Blue gaat over de Nederlandse stewardess Lin (Kraakman). Tijdens een vlucht helpt ze bij een bevalling, een bijzondere gebeurtenis die haar confronteert met haar eigen verleden. Een toevallige ontmoeting met de vijftienjarige Nicu, die in de ondergrondse tunnels van Boekarest leeft, mondt uit in een complexe verbondenheid tussen beiden.

De film beleefde begin september de wereldpremière op het festival Film by the Sea in Vlissingen. Het drama draait momenteel in de Nederlandse bioscopen.