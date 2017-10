Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Deze week verscheen het tweede seizoen van de bovennatuurlijke thriller Stranger Things. Netflix wil voorkomen dat de populaire serie andere titels ondersneeuwt, dus bleef het verder vrij rustig qua nieuw aanbod.

Na de spookachtige gebeurtenissen in Stranger Things leek de rust wedergekeerd in het stadje Hawkins. Will, die in het eerste seizoen verdween, heeft nog veel te verwerken door zijn verblijf in de schaduwdimensie, en voelt dat er iets niet in de haak is. De duistere krachten hielden zich stil, maar werkten in het geniep aan een verpletterende comeback!

Als aanvulling op Stranger Things 2 biedt Netflix ook de talkshow Beyond Stranger Things aan. De cast neemt in deze show de afleveringen met je door.

Films

In het drama Strange Weather reist een moeder door het diepe zuiden van de VS, om het verlies van haar zoon te verwerken. Een vergelijkbaar verhaal zie je in Another Forever. Alice heeft een zware periode achter de rug, en zoekt haar vriendinnen op nadat haar man komt te overlijden.

In de psychologische sciencefictionthriller 10 Cloverfield Lane probeert een klein groepje mensen een ramp te overleven in een ondergrondse bunker. Dat hebben ze zich tenminste laten vertellen door degene die de schuilkelder gebouwd heeft. Spannende, spirituele opvolger van de monsterfilm Cloverfield.

Dirty Grandpa

Robert DeNiro en Zac Efron beleven wilde avonturen tijdens 'spring break', in de comedy Dirty Grandpa. Ellen Page is te zien als de vroegwijze tiener Juno, die worstelt met een ongewenste zwangerschap.

Jeroen van Koningsbrugge is te zien als de Amsterdamse gangster Riphagen. De crimineel werd schatrijk door in de Tweede Wereldoorlog joodse onderduikers af te persen, om ze vervolgens alsnog aan de Duitsers verlinken.

Het drama Shahid is een biopic over de Indiase activist Shahid Azmi. Tijdens een (onterechte) gevangenisstraf begint Azmi rechten te studeren, om na zijn vrijlating politieke gevangenen bij te staan.

Documentaire

Joan Didion: The Center Will Not Hold is een indringende docu over de bekende Amerikaanse journalist/schrijfster.