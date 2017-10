Linkin Park herdenkt overleden Chester Bennington tijdens concert

Met het concert, dat live te volgen was via YouTube, vroegen de bandleden aandacht voor geestelijke gezondheidszorg en het One More Light Fund, een fonds dat is opgericht ter nagedachtenis aan de leadzanger.



Zelfmoord

Bennington werd 41 jaar. In juli werd hij dood gevonden in zijn huis in Los Angeles. De zanger kampte al een tijd met drank- en drugsproblemen. hij heeft ooit gezegd dat hij het plegen van zelfmoord heeft overwogen, omdat hij als kind misbruikt is.

Bennington was getrouwd met voormalig Playboymodel Talinda Ann Bentley. Hij had zes kinderen uit twee huwelijken.