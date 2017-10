Shirma Rouse wil graag naar Eurovisie Songfestival in Lissabon

Dat vertelt ze in de nacht van vrijdag op zaterdag op De Wat Een Weekshow met Shay op NPO Radio 2. "Ik wil heel graag heen! Serieus. Weet je hoe dope dat is?"

"Luister, Ik ben met Anouk in 2013 geweest, het was zo vet. Die hele energie, die vibe, je bent daar voor Nederland... Kijk, ik ben niet van het voetbal en dat soort shit, maar als er een EK of WK is, zit ik op de eerste rij. [...] Het Eurovisie Songfestival heeft diezelfde vibe. Er zijn zoveel mensen, iedereen roept 'Nederland! Nederland!', het is zo te gek, dat je echt gaat voor iets. Het Eurovisie Songfestival is supertof, iedereen moet dat meemaken."

Er gaan al verschillende namen rond van artiesten die misschien naar het Songfestival in 2018 gaan, zoals Martin Garrix, Kensington en Caro Emerald. Een aantal van de genoemde namen zegt al niet te kunnen of te gaan. Rouse: "Ze zeggen dat die artiesten niet kunnen, maar die willen gewoon niet. Omdat ze niet genoeg betaald kregen misschien? Het zijn allemaal artiesten die het al heel goed doen. Dus als je daar naartoe gaat en je hebt geen goeie song of het valt net tegen, dan ja, dan zit je daar."

Promotie

"Het is een artistieke keuze om te gaan. Zo'n 470 miljoen mensen zien je. Het is superzieke promo, maar het gaat erom wat je wil bereiken en wat je al hebt gedaan. Ik reis als artiest over de hele wereld, voor mij is het interessant als ik door het Songfestival meer kan doen in Europa of Amerika. Ik wil juist buiten de landsgrenzen komen."

Volgens de zangeres is het Songfestival interessanter voor artiesten geworden nadat Anouk meedeed. "Na Anouk wil iedereen naar het Songfestival. En ik denk dat ik het heel goed zou kunnen doen, niet omdat ik mezelf zo goed vind, maar ik kan zingen. En de homoscene, I love it."

Het Eurovisie Songfestival vindt in 2018 in Lissabon plaats. De eerste halve finale is op dinsdag 8 mei 2018 en de tweede halve finale op donderdag 10 mei 2018. Dit jaar won de Portugese zanger Salvador Sobral het liedjesfestijn.