Danser Juvat Westendorp wil later graag kinderen

In een interview met Het Parool zaterdag grapt Westendorp dat hij, voor zover hij weet, nog geen kinderen heeft. "Het is een cliché, maar kinderen zijn heel puur. Als er op de dansschool gelazer is tussen twee kinderen, kun je er vergif op innemen dat er eigenlijk problemen zijn tussen hun ouders."

"Je kunt kinderen veel leren, maar je kunt misschien nog wel meer van hen leren. Kinderen staan zo open voor alles, naarmate je ouder wordt blokkeer je steeds meer. Je krijgt schaamte en reserve. Ik geloof niet in prediken, maar gewoon in lead by example."

Westendorp zegt op die manier ook het personeel van zijn dansschool Juvat in Zaandam te kiezen. "Ze moeten een goed voorbeeld willen zijn; dat is belangrijker dan heel goed kunnen dansen."

Juvat Westendorp brak op zijn 21e door als danser bij So You Think You Can Dance op RTL5.