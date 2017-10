The Voice trekt weer veel kijkers

Vorige week trok de eerste aflevering van het achtste seizoen een fractie minder kijkers.

Dat The Voice nu bovenaan de lijst met best bekeken programma's staat is opmerkelijk. Doorgaans kijken de meeste mensen naar het NOS Journaal van 20.00 uur, dat dit keer op de tweede plek staat met bijna 2 miljoen kijkers.

RTL en producent Talpa hebben de formule van The Voice dit jaar aangepast. Het aantal auditierondes is uitgebreid van zes naar zeven. Het achtste seizoen van The Voice of Holland telt nog maar vier liveshows. Voorgaande seizoenen waren er altijd zes liveshows.