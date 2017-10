Robert Rodriguez gaf Rose McGowan hoofdrol na misbruik Weinstein

In een verklaring aan de website Variety laat de regisseur, die van 2006 tot 2009 een relatie met McGowan had, weten dat hij zijn ex-vriendin ontmoette op een filmfestival. Hier ging Rodriguez' film Sin City in première, een project dat werd gefinancierd door Weinstein.

"Rose zei dat het haar geweldig leek om ook in die film gespeeld te hebben. Toen ik vroeg waarom ze geen auditie had gedaan, vertelde ze dat ze op de zwarte lijst stond en onthulde ze wat Harvey haar zeven jaar daarvoor had aangedaan."

Rodriguez liet McGowan weten dat ze wel in zíjn films mocht spelen. De regisseur maakte zijn films (waaronder Grindhouse, een co-productie met onder meer Quentin Tarantino) met het productiebedrijf Dimension, het dochterbedrijf van The Weinstein Company waar Harvey's broer Bob de leiding over heeft.

Sterk personage

"Ik wilde dat Rose een hoofdrol kreeg in een grote film en dat ze een krachtig, sterk personage speelde, iets dat ervoor zou zorgen dat ze van die zwarte lijst verdween. En het beste is dat The Weinstein Company hem zou financieren. Harvey zou de casting van Rose niet kunnen weigeren, want dan zou hij daarvoor een reden moeten geven."

Even later kwamen de twee Weinstein tegen op het festival en vertelde Rodriguez aan de producent dat hij McGowan in zijn film wilde. "Hij antwoordde overdreven beleefd en prees haar de hemel in. Je kon aan hem zien dat wat Rose mij vertelde, klopte."

Toespraak

Op het Women's Convention in Detroit hield de actrice vrijdag een toespraak waarin ze over het misbruik en de gevolgen hiervan vertelde. "Ik ben twintig jaar stil geweest. Ik werd een slet genoemd. Ik ben lastiggevallen. (...) Hollywood kan doen alsof het een geïsoleerd geval is, maar dat is het niet. Het is de spiegel die je voorgehouden wordt."

De actrice beweert in 1997 te zijn verkracht door de filmproducent, toen ze met hem samenwerkte aan de horrorfilm Scream.