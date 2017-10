Kristen Bell belooft nieuwe afleveringen Veronica Mars

Bell speelde drie seizoenen lang de titelrol in televisieserie Veronica Mars. In 2007 werd de show van de buis gehaald, tot ongenoegen van veel fans en de makers en castleden.

Toen de roep om een terugkeer van Veronica Mars zes jaar later nog steeds aanhield, startten Bell en de bedenker van de serie Rob Thomas een kickstartcampagne om een film over Veronica te maken. Ze haalden hun doel van 2 miljoen dollar binnen elf uur, en de film kwam in 2014 uit.

Acteur Ryan Hansen, die ook in de serie en de film speelde, vroeg Bell woensdag in een Facebook Live-segment van Indiewire naar de toekomstplannen rond Veronica Mars. De The Good Place-actrice antwoordde: "Wij zijn bereid de tijd en moeite erin te steken. Ik bedoel, als ik het zoals Murder She Wrote nog op m'n tachtigste moet doen, dan doe ik dat. Maar het gaat gebeuren."