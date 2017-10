Mede-oprichter band Marilyn Manson overleden

Dat meldt The Independent maandag.

Putesky richtte de rockband in 1989 op met Brian Warner, zoals Manson eigenlijk heet. Ze speelden jarenlang samen, maar halverwege de opnamesessies van het tweede studioalbum Antichrist Superstar in 1996 verliet hij de band.

Putesky en Warner zouden verschillende opvattingen over de richting van de band hebben gehad. Na zijn vertrek speelde de muzikant in tal van bands, waaronder Jack Off Jill, Godhead en Three Ton Gate, dat hij in 1997 oprichtte.

In 2013 werd bij Putesky darmkanker geconstateerd.