Ook politie in Los Angeles opent onderzoek naar Harvey Weinstein

Volgens The Hollywood Reporter heeft een onbekend Italiaans model Weinstein beschuldigd van verkrachting. Het incident zou hebben plaatsgevonden in een hotelkamer in 2013.

Een woordvoerder van de politie heeft aan het medium bevestigd dat het model over de zaak is ondervraagd.

Inmiddels hebbem meer dan veertig vrouwen gezegd slachtoffers te zijn geweest van Weinstein, onder wie de bekende actrices Angelina Jolie, Cara Delevingne en Gwyneth Paltrow. Drie van de beschuldigingen zouden gaan om verkrachting, de rest loopt uiteen van aanranding tot ongepaste voorstellen door Weinstein.

De studiobaas heeft de aanklachten ontkend en zegt dat hij geen seksueel contact heeft gehad waarbij wederzijdse toestemming ontbrak.

Afgelopen week gaf ook de politie in New York al aan dat het een officieel onderzoek is gestart naar de beschuldigingen rond Weinstein. Ook de politie in Londen doet onderzoek naar de filmproducent.