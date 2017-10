'Populairste dj's verdienen niet het meest'

Martin Garrix, volgens DJ Mag de populairste dj ter wereld, verdient zo'n 20 miljoen dollar per jaar. De rest van de top 5 van populairste dj's bestaat uit Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Armin van Buuren en Tiësto.

De best verdienende Amerikaanse dj’s verdienen 34 miljoen dollar (28,8 miljoen euro) per jaar. De meest verdienende dj ter wereld is de Schot Calvin Harris met een jaarinkomen van 50 miljoen dollar (42,3 miljoen euro).

Groei

De inkomens van Amerikaanse top-dj's groeien ook harder dan de inkomens van de Nederlandse top-dj's. Een oorzaak daarvan is dat de Amerikaanse dancemarkt wel twintig keer zo groot is dan in Nederland. Voor Amerikaanse top-dj's betekent dit dat ze gemakkelijker een graantje kunnen meepikken met meer optredens in bijvoorbeeld Las Vegas.

Exportwaarde

Uit het onderzoek van ING blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders liefhebber is van dance is. Het zijn vooral jongeren onder de dertig jaar die er graag naar luisteren. Onder de mannen bevinden zich meer liefhebbers (55 procent) dan onder de vrouwen (40 procent).

Hoewel de exportwaarde in vijf jaar tijd (tussen 2009 en 2014) ongeveer verdrievoudigde, stabiliseert de markt zich nu. Toch blijft Nederland goed verdienen aan dance. Tot 2020 zal de exportwaarde waarschijnlijk nog met 2,5 tot 5 procent groeien naar minimaal 150 miljoen euro.