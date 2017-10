Concert Khalid wegens grote belangstelling naar AFAS Live verplaatst

De datum van het concert blijft hetzelfde en de kaartverkoop is vrijdag direct van start gegaan via Ticketmaster. Kaarten die via Paradiso zijn gekocht blijven geldig voor het concert in AFAS Live.

De negentienjarige Amerikaan bracht begin 2017 zijn debuutalbum American Teen uit. Het album steeg al snel tot de nummer vier positie in de Amerikaanse Billboard Album Top 200 en zijn singles, waaronder Location, 8TEEN en Young Dumb & Broke werden in totaal bijna een miljard keer beluisterd via Spotify en YouTube.

Het is de derde keer dat Khalid optreedt in Nederland. Eerder stond hij in Bitterzoet in Amsterdam en in Poppodium 013 in Tilburg.