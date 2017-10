Follow The Money wint VOJN Award voor Beste Onderzoeksjournalistiek

Van Keken en Smit ontvingen de prijs voor De Zaak Henry Keizer, waarvoor ze onderzoek deden naar oud-VVD-voorzitter Henry Keizer. Hij werd "voor een schijntje'' mede-eigenaar van een miljoenenbedrijf.

De VOJN Awards voor beste internetjournalistiek worden jaarlijks uitgereikt. De genomineerden werden begin september bekendgemaakt. De Volkskrant en De Correspondent hadden de meeste nominaties op zak: ieder vier. NOS en NRC Handelsblad hadden beide twee nominaties.

De awards werden uitgereikt in de categorieën Storytelling, Onderzoeksjournalistiek, Live Verslaggeving, Gebruik van de Nieuwe Media, Datajournalistiek, Podcast en Column/Opinie. Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent, keeg tijdens de uitreiking een extra vermelding omdat hij de eerste in de geschiedenis van de Awards is die twee keer is genomineerd in dezelfde categorie, namelijk Opinie.

Nieuwe categorie

Een nieuwe categorie dit jaar is Vlog. Die werd voor het eerst gewonnen door de NOS, voor hun formatievlogs.

De Volkskrant is er vandoor gegaan met de prijs voor Beste Datajournalistiek. Dit deden zij met de productie Duiten voor dokters, gemaakt door Ellen de Visser, Remy Koens, Tom Kreling, Tonie Mudde, Geart van der Pol, Mirjam Leunissen en Wendy van der Waal. Deze productie gaat over wie welk geld krijgt in de farmaceutische industrie.

De gesproken column Dit is de volgende financiële bubbel - en niemand heeft het erover van Vrij Nederland heeft de prijs voor Beste Opinie gewonnen. De column is gemaakt door Mea Dols de Jong en Roxane van Iperen. De prijs voor Beste Podcast is gegaan naar Man met de microfoon van Chris Bajema.

Hoe één draadje de halve Randstad platlegt van NRC heeft de prijs voor Beste Online Storytelling gekregen. De productie werd gemaakt door Hugo Logtenberg, Derk Stokmans, Miriam Vieveen, Kirsten Ruys en Roos Liefting.

Jury

De jury bestond dit jaar uit journalisten Frederique de Jong (freelance journalist), Piet Bakker (lector Massamedia en Digitalisering aan de Hogeschool van Utrecht), Hella Hueck (financieel-economisch journalist voor WNL en RTLZ), Tobias van der Valk (freelance journalist en vlogtrainer), Monic Slingerland (chef Opinie Trouw) en Stephan Okhuijsen (Datagraver en voormalig hoofdredacteur van Sargasso.nl).