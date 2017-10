Bibi Breijman treedt op tijdens Waylon Live in Concert

Breijman won het tweede seizoen van het RTL talentenprogramma It Takes 2.

Zij werd in de show gecoacht door Waylon. Breijman is trots om naast haar coach in Ahoy te mogen optreden: "Ik heb veel van hem geleerd", zei ze maandagochtend in gesprek met Edwin Evers in diens programma op Radio 538.

In 2014 deed ze mee aan de audities van The Voice of Holland. Geen van de stoelen draaide en dat hakte erin.

"Dat is ook de reden dat ik ja heb gezegd tegen It Takes 2. Het was een kwestie van durven en mijn zelfvertrouwen terugwinnen. Dat is gelukt door It Takes 2 te winnen. Dat was mijn revanche op The Voice."

Trots

Ook Waylon laat weten trots te zijn: "Bibi heeft veel kwaliteiten om een ster te worden, voor zover ze dat al niet is bij de nieuwe digitale generatie.(...) Optreden voor zo'n groot publiek is een ervaring en enorme kick, waarmee ik nieuw talent alleen maar nog meer kan motiveren ambitieus te blijven."

Waylon brengt in Ahoy een selectie uit Veronica's Top 1000 Allertijden. De concertreeks is een vervolg op de eerste editie in 2016. Waylon vertolkte op eigen wijze bekende hits als November Rain van Guns N' Roses en Dancing In The Dark van Bruce Springsteen.

Ook bracht hij onder andere een eerbetoon aan legendarische artiesten als Prince, Queen en Michael Jackson. Bij die eerste editie zong Waylon met Marlijn Weerdenburg het duet Time of my life uit de film Dirty Dancing.

Waylon: "Muziek is mijn leven en het is fantastisch om dat zo direct te mogen delen met 15.000 mensen in één keer. Ook ik was verrast dat het zo snel was uitverkocht. Er blijft blijkbaar behoefte aan het horen van muziek waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Ik zing het graag en om het nu te mogen delen op mijn eigen feestje is een voorrecht”.

De concerten op 1 en 2 december zijn uitverkocht, maar onlangs werd een derde concert op 3 december aangekondigd. In de komende periode worden meer gasten bekendgemaakt.