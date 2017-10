Tiësto doneert 200.000 dollar aan slachtoffers schietpartij Las Vegas

Via het Las Vegas Victim's Fund wordt geld ingezameld om slachtoffers en nabestaanden te ondersteunen.

Op Twitter meldt de Nederlandse dj, die regelmatig in Las Vegas optreedt en al een tijd in Amerika woont, dat hij graag gehoor geeft aan een oproep van collega Diplo. De Amerikaanse dj doneerde 100.000 dollar en vroeg andere dj's en hoteleigenaren zijn voorbeeld te volgen. "We zijn het aan de stad verschuldigd", schreef Diplo bij zijn oproep.

Tijs Verwest, zoals Tiësto eigenlijk heet, reageerde daarop met de boodschap: "Als een Las Vegas-liefhebber doe ik wat Las Vegas-liefhebbers doen. Ik verdubbel de inzet! Dus ik doneer 200.000 dollar."

Begin dit jaar was de in Breda geboren wereldster een dag lang de burgemeester van de stad. Ter ere van zijn 48e verjaardag kreeg hij officieel de beschikking over de sleutels van Las Vegas.

Forbes

Tiësto staat op de tweede plek in de Forbes-lijst van bestbetaalde dj's ter wereld. Met een inkomen van 39 miljoen dollar in het afgelopen jaar moet hij alleen Calvin Harris (48,5 miljoen) boven zich dulden. Diplo staat met 28,5 miljoen dollar op de zesde plaats in het jaarlijkse overzicht van het zakenblad.