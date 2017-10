Mattie Valk heeft veel moeite met imago van 'matennaaier'

Valk geeft zaterdag aan het AD voor het eerst sinds de hele affaire een groot interview.

"Laat ik zeggen dat mijn intenties nooit verkeerd zijn geweest", stelt de dj, die maandag begint met een nieuwe versie van de ochtendshow op Qmusic. Hij krijgt versterking van Igmar Felicia. Nieuwslezeres Fien Vermeulen krijgt in het programma een grotere rol als nieuwshost.

"Dit traject was ook veel langer en groter dan die mail van Wietze die toen in de krant stond. We kunnen alles oprakelen, maar dan krijg je zo'n welles-nietesspelletje. Ik had duidelijker moeten zijn, maar dat hangt wel heel erg samen met dat ik niet goed wist wat me overkwam: wat gebeurt hier allemaal?"

Geen Tesla

Hij wil in het interview niet bevestigen dat hij zes ton en een Tesla heeft gehad van Qmusic, zoals veel media meldden. "Ik rijd geen Tesla en vraag ook niet wat jullie verdienen", stelt de radiomaker.

"Op het moment dat je een succesvol radioprogramma maakt en je bent populair, is het inmiddels ook geen geheim meer dat daar bepaalde bedragen bij horen, maar geld is nooit doorslaggevend geweest", beklemtoont Valk. "Ik heb voor Qmusic gekozen, niet voor wat er tegenover stond. En ik hoopte dat Wietze ook deze keuze zou maken."

Biertje drinken

Het ergste vindt Valk dat de hele affaire zijn vriendschap met De Jager kapot heeft gemaakt. "Dat betreur ik", stelt hij. "Wietze heeft me een mail gestuurd, die heel Nederland heeft gelezen. Ik heb wel pogingen ondernomen, maar praten is voor hem geen optie meer."

Het tweetal liep niet de deur bij elkaar plat. "Maar hadden samen iets unieks. Dezelfde droom die we verwezenlijkt hebben. De meeste pijn zit 'm voor mij in het feit dat onze relatie stuk is, maar ik hoop dat we in de toekomst - en dat zal niet morgen zijn - een keer een biertje kunnen drinken en vooral kunnen proosten op wat we samen hebben neergezet."