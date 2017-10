Serie A'dam - E.V.A. krijgt Amerikaanse versie

Dat meldt Deadline.

De serie, gemaakt door scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm en regisseur Norbert ter Hall, speelt zich in ons land af in Amsterdam. De Amerikaanse versie gaat over New York. In Nederland liep de veelgeprezen serie drie seizoenen. De hoofdrollen waren voor Eva van de Wijdeven en Teun Luijkx.

A'dam - E.V.A. gaat in Amerika Adam & Eva heten. Marc Platt gaat de afleveringen produceren. Het is nog onduidelijk wanneer de afleveringen op de Amerikaanse tv zijn te zien.

Thijm zei in een eerder interview dat hij het wel mooi vond dat de serie na drie seizoenen stopte. "We hebben met z'n allen alles gekeken en waren na afloop wel verdrietig", aldus de scenarioschrijver.

Acteur Rick Paul van Mulligen vond de laatste aflevering juist heel mooi. "We zijn toch echt een familietje geworden. Maar het is ook goed dat het stopt, op het hoogtepunt. Je wil niet dat je moet stoppen omdat niemand meer kijkt."