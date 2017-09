Vrijdagochtend gingen de kaarten voor de show van 15 maart in de verkoop. De extra show vindt een dag later plaats, op 16 maart. De kaartverkoop is direct begonnen.

Het vierde album van The Script, Freedom Child, kwam begin deze maand uit. De plaat bereikte in Groot-Brittannië de koppositie in de albumlijst. In Nederland moest de band het doen met een derde plaats.