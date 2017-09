Paradiso-concert Marco Borsato binnen paar minuten uitverkocht

De zanger houdt op 16 november de albumpresentatie voor zijn nieuwe plaat Thuis in de Amsterdamse poptempel. Een dag later verschijnt het album.

Thuis is Borsato's tiende studioalbum. Zijn vorige cd, Evenwicht, verscheen in 2015. Vrijdagochtend presenteerde hij al wel de eerste single, die ook Thuis heet.

"Zodra het 'in the open' is, heeft iedereen een mening", zegt de zanger op zijn website. "Maar ik voel het heel sterk, ik merk dat ik trots ben op Thuis en ik hoop natuurlijk dat jullie er net zo enthousiast over zijn als ik. Op diverse social media kanalen las ik te gekke reacties, dat is altijd fijn om te lezen."