Birgit Schuurman nam tijd voor nieuw album

"Ik had niet meer het gevoel dat ik aan het maken was wat ik wilde maken en het lukte me ook niet om erachter te komen wat ik dan wel wilde maken", vertelt de 40-jarige zangeres, die zich ondertussen steeds meer bezig ging houden met haar televisie- en filmcarrière.

"Dus daar heb ik toen voor gekozen, dat was een nieuwe spannende weg. Maar opeens ben je dan tien jaar verder."

Schuurman had in 1999 succes met het nummer A little famous en in 2001 kwam haar eerste album Few Like Me. Vier jaar later volgde Sticky Tales.

Nu wilde ze weer nieuwe muziek maken. "Een paar jaar geleden zou ik met onder anderen Ali B. en Loes Luca het theater in gaan en daarvoor zou ik zelf ook wat liedjes schrijven. Toen ging dat stuk opeens niet door, maar ik dacht wel: hé dat schrijven voelde weer goed."

Schuurmans comebackalbum moet volgend jaar verschijnen. De eerste single Fuel My Fire is deze week uitgekomen.