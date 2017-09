Prentenboek met kinderliedjes Harrie Jekkers en Koos Meinderts in de maak

Samen met zijn band Klein Orkest heeft Jekkers diverse veelgeprezen kinderliedjes gemaakt, zoals De Leugenaar, Leve het Nijlpaard! en de Ballade van de Dood. Dit laatste sprookje, over een koning die bang is te sterven, ontving in 2009 een Zilveren Griffel.

De teksten worden volgens uitgeverij Rubinstein voorzien van illustraties door Annette Fienieg. Een aantal nummers is ook te horen in de nieuwe liedjesvoorstelling Later is al lang begonnen, waarmee het Klein Orkest binnenkort gaat toeren. Het is de eerste keer in 25 jaar dat Jekkers weer met zijn band op een podium staat.