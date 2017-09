Guardians of the Galaxy-helm Chris Pratt brengt 153.000 euro op

De helm is daarmee het duurst verkochte object tijdens de veiling in Londen, zo melden verschillende media woensdag. In totaal werd tijdens de veiling zo'n 3,8 miljoen pond (4,3 miljoen euro) opgehaald.

Andere populaire objecten waren de jas die Jack Nicholson droeg in The Shining (83.300 euro), een hoofd van C-3PO uit Star Wars: The Empire Strikes Back (83.300 euro) en de portemonnee van Samuel L. Jackson in Pulp Fiction (69.417 euro).

De veiling wordt ieder jaar georganiseerd in Londen. Dit jaar verwachtten de organisatoren in totaal 2 miljoen pond (2,3 miljoen euro) op te halen.