Beyoncé stuurt zieke Lady Gaga bloemen en cadeaus

"Ik heb geen goede pijndag. Dank je honey B voor deze comfortabele sweater", schreef Gaga onder een foto waarop ze de bewuste sweater van Beyoncé's eigen merk Ivy Park draagt.

"Houdt me warm terwijl ik in een hangmat kan genieten van de bomen, de lucht en de zon terwijl ik diep ademhaal. Voel me gezegend met zoveel liefde om me heen", aldus de zangeres.

Voorbeeld

Op een tweede foto is een grote bos rode rozen te zien. "Dank je wel honey B. Ik mis je. Dit is zo lief", schreef Gaga onder die foto en zegt dat ze zonder Beyoncé niet was verder gegaan in de muziek en dat de Lemonade-zangeres een voorbeeld is voor iedereen.

Lady Gaga heeft het Europese deel van haar wereldtournee afgezegd. Ze zou op 3 oktober ook in Amsterdam optreden.

Pijnklachten

De Amerikaanse zangeres kampt al enige tijd met ernstige pijnklachten en kan daardoor niet optreden. Ze staat momenteel onder toezicht van medische deskundigen die haar hebben geadviseerd haar tour voorlopig uit te stellen.