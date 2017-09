Musical Pretty Woman volgend jaar te zien op Broadway

Mitchell bracht eerder Legally Blonde en Kinky Boots naar het theater.

Bryan Adams gaat de muziek verzorgen. Adams werkte samen met tekstschrijver Jim Vallance, met wie hij al jaren werkt. Het duo maakte eerder onder meer Adams' hits Summer Of '69 en Heaven.

Julia Roberts en Richard Gere, die in de film schitterden, staan in New York niet op de planken. Samantha Barks kruipt in de huid van prostituee Vivian Ward. De actrice, die in 2012 doorbrak met haar rol in de filmversie van Les Misérables, maakt in Pretty Woman: The Musical haar Broadwaydebuut.

Try-outs

Zakenman Edward Lewis wordt gespeeld door Steve Kazee. Hij won in 2012 een Tony Award voor zijn hoofdrol in Once.

Voordat Pretty Woman: The Musical op Broadway te zien is, strijken cast en crew vijf weken neer in Chicago voor try-outs. Die gaan op 13 maart van start.