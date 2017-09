Berget Lewis vond auditie X Factor 'doodeng'

"In eerste instantie denk je: nee dat ga ik niet doen, want dat hoef ik helemaal niet te doen. Je hebt je werk hier, het gaat hartstikke goed", legde Lewis uit in RTL Boulevard. "Aan de andere kant houd ik wel van een uitdaging en ik was toch wel heel benieuwd wat ze van mijn stem vonden."

Lewis' auditie was naar eigen zeggen "doodeng", maar ze wist zich er glansrijk doorheen te slaan met een volmondig "ja" van alle vier de juryleden. "Ik zeg het gewoon eerlijk. Je denkt je bent wel wat gewend maar je staat daar in ene en dan is het toch gek", zo keek de zangeres terug. "Geen publiek, alleen die vier juryleden met Simon Cowell, 'the judge of all judges'. Dat is niet de minste."

In de komende weken is te zien hoe Lewis het er verder van afbrengt in de talentenjacht. "De toon is nu gezet, ik ben ontzettend blij", aldus de zangeres, die sinds haar auditie al in de belangstelling staat. "Er zijn wel wat aanbiedingen binnengekomen", zei ze. "Maar eerst dit. We gaan zien wat er gaat gebeuren."