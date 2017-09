New Order treft schikking met ex-bassist Peter Hook

Hook was een van de originele leden van beide bands. In 2007 vertrok hij bij New Order. Vier jaar later kwamen de overgebleven bandleden met een nieuw bedrijf om de financiële zaken rond de band en Joy Division goed te regelen.

Volgens Hook kreeg hij daarna niet meer waar hij recht op heeft. In een rechtszaak eiste hij een bedrag van bijna 3 miljoen euro voor niet betaalde royalties.

New Order claimde daarna dat Hook, die intussen een eigen band had opgericht, oneigenlijk gebruik zou maken van de namen en merchandise van de bands waarin hij had gezeten.

Wat de schikking precies inhoudt is niet bekendgemaakt, maar de leden van New Order zijn tevreden. "We kunnen nu doorgaan met wat we het beste kunnen en dat is het maken van muziek", zeggen ze in een verklaring.