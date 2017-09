Sylvia Hoeks kweekte zeven kilo aan spiermassa voor Blade Runner 2049

"Toen ik de rol bemachtigde, kreeg ik een trainer, een psycholoog en een diëtist'', vertelde Hoeks woensdag in Amsterdam. "In de periode voor de opnames trainde ik drie maanden lang zes uur per dag, en dat zes dagen per week."

De actrice trainde met Lesley Paterson, een Schotse triatlonkampioene. ''Ze heeft me er echt doorheen gesleept met haar enthousiasme. Maar op de zondagen kon ik echt niets meer bewegen, dan was ik echt dood en lag ik uitgeblust op de bank."

Hoeks stak heel wat op van Paterson. "Het vele trainen heeft zich wel uitbetaald. Ik leerde echt discipline van haar en daar heb ik veel aan gehad voor mijn personage. Ik voelde me ook helemaal anders, het was een enorme transformatie. Het heeft me uiteindelijk veel geleerd in het ontmoeten van mijn personage, Luv genaamd."

Sportfanaat

Tijdens de opnames in Boedapest, die 4,5 maand duurden, trainde de actrice door. Maar meteen erna stopte ze. ''Ik ben helemaal geen sportfanaat, ik miste het doel voor het trainen. Ik werd redelijk snel mezelf weer, dat ging heel hard."

In Blade Runner 2049 is Sylvia Hoeks te zien met onder anderen Ryan Gosling, Harrison Ford en Jared Leto. De film is een vervolg van Blade Runner uit 1982, met daarin een hoofdrol voor Rutger Hauer.