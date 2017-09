Broer Pablo Escobar waarschuwt Netflix na dood locatiescout

Gaviria deed zijn uitspraken in het kader van de dood van een locatiescout van Netflix. De man werd doodgeschoten toen hij in Mexico op zoek was naar geschikte opnamelocaties voor het vierde seizoen van de serie Narcos. Het motief is nog onduidelijk en de plaatselijke autoriteiten onderzoeken de zaak.

De 71-jarige Gaviria was in de jaren tachtig de hoofdaccountant voor het imperium van zijn broer. In 2014 richtte hij Escobar Inc. op en in juli 2016 stuurde hij Netflix een brief waarin hij een miljard dollar (ruim 833 miljoen euro) eiste voor het oneigenlijke gebruik van content in Narcos.

Toestemming

"Ik wil niet dat Netflix of enige andere filmmaatschappij opnamen maakt in Medellin of Colombia met betrekking tot mij of mijn broer Pablo zonder toestemming van Escobar Inc.", zegt Gaviria tegen The Hollywood Reporter. "Het is gevaarlijk. Zeker zonder onze toestemming. Dit is mijn land."

Volgens Gaviria is Netflix bang voor hem. "Ze hebben een lange dreigbrief gestuurd. Op dit moment zijn we in gesprek over het miljard dat we hebben gevraagd. Als we dat niet krijgen, zorgen we ervoor dat ze hun showtje vaarwel kunnen zeggen."