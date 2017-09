Lana del Rey en Sting brengen eerbetoon aan Leonard Cohen

Het concert vindt plaats op 6 november in het Bell Centre in Montreal.

"Mijn vader heeft me een lijst met instructies nagelaten voordat hij stierf", zegt Adam Cohen in een statement. Zo wilde Cohen begraven worden naast zijn vader en moeder en wilde hij het liefst een kleine herdenkingsdienst met familie en vrienden in Los Angeles.

Vervullen van wens

Een groot publiek evenement moest plaatshebben in Montreal. "Ik zie dit concert als het vervullen van de wensen van mijn vader", aldus Adam.

Het concert vindt één dag voor de eerste sterfdag van Leonard Cohen plaats. De 82-jarige folksinger stierf op 7 november in zijn slaap in zijn woning in Los Angeles. De Canadese artiest kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen.