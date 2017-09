The Killers treden op in Amsterdam

Het optreden maakt deel uit van een Europese tournee vanwege de release van het album Wonderful World, komende vrijdag. Het is de opvolger van Battle Born uit 2012.

The Killers, bekend van hits als Mr. Brightside, Somebody Told Me en Human, stonden in 2013 voor het laatst in de Ziggo Dome. In datzelfde jaar sloten ze op Pinkpop de eerste festivaldag af.

De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag 22 september.

Missende bandleden

De band zal zonder gitarist Dave Keuning naar Europa komen. Keuning maakte recentelijk bekend een pauze te nemen van het toeren. Bassist Mark Stoermer maakte daarvoor al bekend de band te verlatem, zodat hij kon gaan studeren.