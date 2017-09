Chef'Special-zanger Joshua Nolet vindt zichzelf te afhankelijk van aandacht

"Ik kan de aandacht die ik als gezicht van de band krijg soms erg belangrijk maken", vertelt Nolet in gesprek met het AD. "Dan moet ik tegen mezelf zeggen: 'Josh, je doet het niet voor die aandacht, je doet het om iets moois te maken'."

De muzikant noemt het "ongezond" om door tienduizenden mensen te worden toegejuicht. "Heel gemakkelijk om dat heel belangrijk te maken. Als je dan na een optreden weer alleen bent, moet je jezelf weer wijs zien te maken dat je zonder die bevestiging óók oké bent.''

Depressief

Nolet heeft daar weleens moeite mee. "Ik heb er vooral last mee in de weken voor er een album uitkomt. Afgelopen winter ook weer. Alles was klaar in de studio. Wij konden niet anders doen dan wachten op het eerste concert rondom de release. In zo'n tussenperiode word ik altijd een beetje depressief. Want ik ben, hoe onzinnig ook, toch altijd bang voor wat mensen ervan zullen vinden."

Dat veranderde toen hij met Chef'Special weer een eerste concert speelde. "Ineens waren er weer duizend mensen die het te gek vonden. Ik stap het podium af en denk: 'Yes, ik ben helemaal terug! De wereld ligt weer aan mijn voeten!' Maar ik moet ophouden mezelf afhankelijk maken van die toejuichingen. Daar werk ik nu aan. Door te mediteren bijvoorbeeld.''

Flexibeler

De band, die op 7 oktober in de Amsterdamse Ziggo Dome staat, heeft hoge ambities. Maar de leden proberen daarnaast wel hun privéleven prioriteit te geven. "Weet je wat het mooie is? Dat we hebben ontdekt dat de band op 1 kan staan, zonder dat we er elke dag volledig in opgaan. Jan, onze bassist, is net getrouwd."

"En ik let beter op mezelf; sport veel en ben vaker bij mijn familie. Dat heeft invloed op Chef'Special, maar ik merk dat we daar flexibeler in zijn geworden. Daar ben ik echt trots op."