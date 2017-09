Prinsloo kondigde op Instagram aan dat ze weer zwanger is. "Tweede ronde", was de ondertekst bij een foto van de zwangere buik van het model dat als sinds juni 2012 samen is met Levine.

Verder gaven Prinsloo en Levine niets kwijt over de zwangerschap. Of de bijna 1-jarige Dusty een broertje of zusje krijgt is niet bekend.