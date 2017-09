Uitspraak in zaak Frank Masmeijer in oktober

Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank gezegd. De uitspraak zou aanvankelijk deze week zijn, maar werd uitgesteld.

De 56-jarige Masmeijer wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Er is zeven jaar cel tegen hem geëist. Masmeijer was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een bekend presentator van de NCRV.

Hij presenteerde shows als de Holidayshow en Dinges. Toen hij van de televisie was verdwenen, ging hij in België de horeca in.

Vanavond is Masmeijer is vanavond te gast in RTL Late Night. Aan Humberto Tan vertelt hij zijn kant van het verhaal over zijn leven, de rechtszaak, de documentaire en zijn boek.