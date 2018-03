Caro Emerald geeft in 2018 concert in AFAS Live

Ook kondigde de zangeres vrijdag een nieuwe EP aan, die wordt uitgebracht ter gelegenheid van haar nieuwe tour. Op de Emerald Island EP staan zes nieuwe nummers, waaronder Never Ever, de nieuwe single Whatchugot en twee instrumentale tracks.

De muziek op de EP en tijdens de tour is geïnspireerd op de muziekstijl Exotica, die stamt uit de jaren vijftig en zestig en exotische geluiden bevat.

Volgende week begint de band in Nederland met de Emerald Island Tour en doet ze onder meer Carré en TivoliVredenburg aan.

Op 28 maart wordt het Kanaal overgestoken voor de vierde en grootste tour in het Verenigd Koninkrijk tot nu toe. Caro en haar bandleden geven 25 uitverkochte concerten, waaronder in de Royal Albert Hall en de Roundhouse in Londen.

Voor 2018 staat er een groot optreden in eigen land in de planning. Op 9 november wordt AFAS Live in Amsterdam aangedaan. De kaartverkoop voor dit concert start op 8 maart 2017.

