Consument blijft vooral traditioneel tv-kijken

Ook radio luisteren mensen nog het meest via het traditionele radiotoestel, ook al wordt er wel meer geluisterd via internet, staat in het donderdag gepresenteerde onderzoek Media: Tijd 2015.

''We zien dat het online en uitgesteld kijken toeneemt, maar gemiddeld genomen zijn de verschillen ten opzichte van 2013 niet significant te noemen’’, zegt NPO-onderzoeker Dunya van Troost.

"Anders is dat als we inzoomen op de verschillende leeftijdsgroepen. De grootste veranderingen doen zich voor in het kijkgedrag van jongeren (13 tot 19 jaar) en jongvolwassenen (20 tot 34 jaar). Daar neemt het traditionele kijken af met respectievelijk 17 en 10 procent, ten gunste van het kijken naar gestreamde, gedownloade of gekochte video’s. Verder zien we dat 35-plussers meer uitgesteld tv-kijken."

2 uur

Nederlanders keken in 2015 gemiddeld 2 uur en 24 minuten televisie per dag. In 2013 was dat 2 uur en 31 minuten per dag. Van de tijd dat we wakker zijn, besteden we de meeste tijd per etmaal aan media. Lezen doen Nederlanders nog voornamelijk van papier. Digitaal lezen is vooral bij mannen, hoogopgeleiden en bij 20- tot 49-jarigen in opkomst.

Media: Tijd 2015 is een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en organisaties voor mediabereiksonderzoek. Voor het onderzoek hielden ruim 2.900 mensen vanaf 13 jaar een week lang iedere 10 minuten hun activiteiten bij.