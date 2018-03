Glastonbury-oprichter wil nog zes jaar door

"Ik schat in dat ik het nog wel zes jaar volhoud", zei de 78-jarige festivalbaas tegen The Guardian. "Dan viert Glastonbury zijn vijftigjarig jubileum. Daarna zien we wel weer verder."

Dat Glastonbury inmiddels het grootste openlucht muziekfestival ter wereld is, doet de festivalbaas goed.

"De waardering voor het festival is fenomenaal. Iedereen wilde mijn hand schudden en me op het hart drukken dat dit het beste is wat ze ooit hebben meegemaakt. We zijn 44 jaar bezig en Glastonbury is geliefder dan ooit."

De 32e editie van het festival werd zondag afgesloten door Kasabian. Ook Dolly Parton, Arcade Fire en Metallica stonden dit jaar op het hoofdpodium.

Olympische Spelen

Glastonbury wordt niet elk jaar gehouden. Zo vond het festival in 2012 niet plaats vanwege de Olympische Spelen in Londen en om het festivalterrein en de -organisatie rust te gunnen. Ook in 2006 sloeg Glastonbury een jaar over. De eerstvolgende keer dat het Britse festival een jaar overslaat, is in 2017.

Eavis, die Glastonbury sinds eind jaren negentig samen met zijn dochter Emily organiseert, heeft de headliners voor volgend jaar al geboekt.

Om welke artiesten het gaat, wil de festivalbaas nog niet delen. Wel licht hij een tipje van de sluier op door te onthullen dat het niet om een Britse band gaat. Geruchten dat Prince zijn debuut maakt op het festival, zijn al ontkend door Emily Eavis.

