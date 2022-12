Brandweer heeft handen vol aan twee gebouwbranden in Enschede

De brandweer in Twente heeft een drukke nacht achter de rug. Op twee plaatsen in Enschede brak een grote brand uit. Het ging mis aan de Voortmansweg en in een bedrijfspand aan de Reulver.

In de nacht van vrijdag op zaterdag brak er omstreeks 03.15 uur brand uit bij een gebouw aan de Voortmansweg in Enschede. Bij aankomst van de hulpdiensten was er sprake van een uitslaande brand. De brandweer schaalde snel op en rukte met meerdere eenheden uit om de vlammenzee onder controle te krijgen.

Het pand van 30 bij 20 meter bestaat binnen uit allemaal kleinere ruimtes. Voor de brandweer was het daardoor lastig om bij alle vuurhaarden te komen. De brand kon zich niet verspreiden naar andere gebouwen. Het pand zelf heeft grote schade opgelopen. Zo'n twee uur later werd het sein brand meester gegeven.

Één grote rookwolk trok richting Enschede-Oost/Lonneker. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt nader onderzocht.

Het was de tweede gebouwbrand in een paar uur in Enschede. Enkele uren eerder brak er brand uit in een bedrijfspand aan de Reulver in Enschede. De brand is vermoedelijk ontstaan binnenin het pand, de brandweer moest een deur openbreken om bij de brandhaard te komen.

De brandweer schaalde ook hier op naar middelbrand. Bij de brand was vooral sprake van rookontwikkeling. Het gaat om een bedrijf in witgoed. De brandweer kwam met meerdere tankspuitwagens ter plekke. Iets voor 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De Reulver is een straat in een industriegebied in het zuiden van Enschede. In de omgeving staan vooral bedrijfspanden. De oorzaak van de brand is nog onbekend.