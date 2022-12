Veel regen voorspeld op oudejaarsdag, maar tijdens de jaarwisseling zelf blijft het in Twente droog

Volgens weer.nl moeten tukkers en Achterhoekers vooral overdag rekening houden met flinke regenbuien. "Morgen overdag trekken meerdere golven met regen vanuit het zuiden over het land. Af en toe is het kletsnat, op andere momenten valt het mee."

Koud wordt het in ieder geval niet. "In het zuiden wordt het op veel plaatsen uiteindelijk tussen 16 en lokaal 18 graden en daarmee worden vele warmterecords aan het wankelen gebracht." In Twente en in de Achterhoek zijn de temperaturen met 12 tot 15 graden iets bescheidener, maar is het ook extreem zacht.