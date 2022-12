Nederlanders massaal in de rij voor vuurwerk in Duitsland: schappen binnen twee minuten leeg

In zowel Nederland als in Duitsland is op donderdag 29 december de verkoop van vuurwerk van start gegaan. Sommige vuurwerkliefhebbers laten zich niet tegenhouden door een beetje regen en stappen vanmorgen vroeg in de auto om inkopen te doen bij supermarkten net over de grens in Duitsland.

Vuurwerkliefhebbers gaan massaal naar Duitsland, omdat het vuurwerk daar goedkoper is dan in Nederland. Bij supermarkten zoals Lidl en ALDI wordt kwalitatief goed vuurwerk verkocht. Dit heeft ertoe geleid dat men om 6.30 uur al in de rij stond, zodat ze meteen bij het openen van de winkel naar binnen konden gaan. Twee minuten later waren de schappen - zoals bij bovenstaande Lidl in Ahaus - al leeg. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

