Man doodgeschoten bij 'ernstig geweldsincident'

Een man is woensdagmiddag doodgeschoten in Enschede. De politie spreekt van een 'zeer ernstig geweldsincident'. Het gebeurde in een woning aan de Oostburgweg in Enschede.

Rond 15.30 uur hoorden bewoners aan de Oostburgweg in Enschede een harde knal. Aanvankelijk dachten zij aan vuurwerk, maar dat blijkt nu een pistoolschot te zijn. Volgens omstanders zou het slachtoffer met zijn eigen pistool zijn doodgeschoten. De politie kan dit nog niet bevestigen. De bewoner van het huis zou direct na het incident zijn aangehouden. Volgens buurtbewoners heeft hij onlangs camera's bij zijn woning laten plaatsen. Ook is er regelmatig politie bij het huis gezien. In het eerste persalarm van de politie stond dat het ging om een woningoverval, maar dit hoeft volgens de woordvoerder niet zo te zijn: "Het gaat hier om een automatische melding. We houden op dit moment alle opties nog open." De politie heeft inmiddels een PD-unit opgezet, dit mobiele kantoor wordt ingezet op plaatsen waar een omvangrijk delict heeft plaatsgevonden. Ook is de omgeving afgezet met schermen en linten. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

