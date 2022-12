Honderden dode vissen drijven in Stokhorstvijver in Enschede, oorzaak nog onbekend

Menig voorbijganger zag de dieren, onder wie Maarten Keppels. Hij vraagt zich af of het zuurstofgebrek in het water is of temperatuurschommelingen. Eerder liet het waterschap aan de gemeente weten dat het ondiepe water mogelijk meespeelt. Maar over de oorzaak van de vissterfte kan ze nu nog niks zeggen. "Dat is nu ook niet meer na te gaan", aldus een woordvoerder. Volgens hem staat de vijver wel op de lijst om uitgebaggerd te worden. "Maar dat is regulier onderhoud en staat los van deze vissterfte. Dit gebeurt soms."