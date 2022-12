Ernstig ongeval: brandweer bevrijdt personen uit auto

Aan de Schukkinkweg in Enschede - een zijstraat van de Zuid-Esmarkerrondweg- heeft maandagmiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden. Drie personen moesten uit een auto geknipt worden, die van de weg in de sloot was geraakt.

Een traumahelikopter uit Groningen werd in eerste instantie opgeroepen voor het ongeval, maar deze werd later weer geannuleerd. De brandweer kon de inzittenden uit het wrak bevrijden. Drie personen werden naar het ziekenhuis gebracht, waarvan één met spoed. Hoe de slachtoffers er aan toe zijn, is onduidelijk. De weg is voorlopig afgesloten. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

