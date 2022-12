Man blijft vastzitten na ‘zedendelict’ in Enschedese binnenstad

De man die maandagochtend in het centrum van Enschede is aangehouden zit nog vast; hij wordt verdacht van een zedendelict. Hij pleegde die rond 9.30 uur aan de Noorderhagen. Het slachtoffer is een jonge vrouw. Het Openbaar Ministerie geeft geen nadere informatie over wat er precies is gebeurd. In eerste instantie hield de politie het op ‘een geweldsdelict’.

De verdachte is een 21-jarige man uit Enschede. Het OM maakt om geruchten de kop in te drukken nadrukkelijk bekend dat de man geen asielzoeker of vluchteling is. "Hij heeft een Zuid-Europese nationaliteit en een Nederlands BSN-nummer." Woensdag is de man voorgeleid bij de rechter-commissaris die zijn gevangenhouding bekrachtigde. Het misdrijf werd gepleegd nabij de supermarkt aan de Noorderhagen. Daar doen zich al langere tijd veel incidenten voor. Met name vrouwen voelen zich daar onveilig. In dit deel van de binnenstad geldt een samenscholingsverbod. Ook zijn er extra camera's geplaatst. De verdachte is op basis van camerabeelden geïdentificeerd. Volg Enschede Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede Blijf met meldingen op de hoogte

