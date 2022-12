WensAmbulance kan elektrische brancard aanschaffen met gift Univé Oost Fonds

Ook zes andere doelen in Twente en Achterhoek ontvingen een bijdrage van het fonds dat lokale en regionale projecten in Twente en de Achterhoek steunt. Jaarlijks gaat 50.000 euro naar projecten die bijdragen aan een prettige en veilige leefomgeving. Univé beschouwt dat als maatschappelijk waardevolle investering.

De Bokkesprong in Enschede biedt dagopvang voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Deze gebruikt de bijdrage van bijna 7.500 euro om in natuurlijke materialen waarmee een Dierontmoetingsplek (DOP) wordt aangelegd op het terrein van de boerderij, die onderdeel is van de Twentse Zorgcentra. Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij Enschede-Noord ten slotte, gebruikt de gift van 2 mille om enkele verouderde speelobjecten op haar terrein te vervangen.