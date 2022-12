Aantal leden schiet omhoog, coöperatie Herenboeren zegt ja tegen Usseler Es

Ze gaan het doen. De Coöperatieve vereniging Herenboeren gaat een groot deel van de Usseler Es pachten. De leden hebben dat deze week besloten.

De gemeente had de pacht van vijf percelen op de es gegund aan de coöperatie. Maar of die zou gaan boeren op de Usseler Es was afhankelijk van de leden. Daar zouden 150 tot 180 huishoudens moeten zijn. Vorige week waren het er al negentig.

"Het schiet omhoog, we verwachten in januari vol te zitten in het tempo van de afgelopen maanden, zeker met de piek van afgelopen week", aldus een van de initiatiefnemers Arie Fokkink. En daarmee wagen ze het erop. In januari wordt het pachtcontract getekend. De pacht geldt eerst voor zes jaar, met kans op verlenging.

De coöperatieve vereniging Herenboeren is een landelijk initiatief met veertien lokale boerderijen. Er zijn veertig plannen voor meer, waaronder vijf in Twente en de Achterhoek. Die in Enschede is nu de eerste die in Overijssel van de grond komt. Op een Herenboerderij produceren de leden samen duurzaam voedsel in een kleinschalig gemengd boerenbedrijf.

Inleg en contributie

De huishoudens investeren elk een paar 1.000 euro waarmee de boerderij wordt opgezet. Daarna betalen ze wekelijks een klein bedrag voor een pakket met groente, fruit, eieren en eventueel vlees. "Dat is voor 70 procent genoeg voor een huishouden, koffie en zo moeten ze natuurlijk nog wel in de winkel kopen", verklaart Fokkink. Er wordt op de es geen boerderij gebouwd, de boer woont elders. Wel kunnen er tunnelkassen verrijzen, zodat er ook in de herfst en winter groente verbouwd kan worden.

Fietsen en wandelen

Het gebied blijft gewoon toegankelijk. Fietsers en wandelaars kunnen gewoon via de Willemsbeekweg en Hilgenhuesweg de es over. De coöperatie mag de percelen niet zomaar aan elkaar trekken. Het is nog niet bekend wanneer de coöperatie begint met landbouw op de es. Ze gaat nu eerst een boer zoeken.