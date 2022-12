Damsté slaat vleugels met weer een fusie verder uit, nu met Suwijn Notarissen

Damsté slaat zijn vleugels met opnieuw een fusie verder uit. Per 1 januari gaat het bekende advocaten- en notariskantoor samen met Suwijn Notarissen in Hengelo.

Gelijk met de fusie neemt Damsté afscheid van de naam 123Notaris, een eigen onderdeel van het kantoor speciaal voor de particuliere markt. Volgens bestuursvoorzitter Jan Schutrups van Damsté heeft het particuliere notariaat onder de naam 123Notaris een vlucht genomen. Maar door de groei van het notariaat met onder meer een vestiging in Amsterdam en nu ook in Hengelo, is besloten om voortaan alle notariële diensten onder dezelfde naam aan te bieden.