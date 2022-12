‘Heterdaadje’ schot in de roos: Enschedeër verdacht van diefstal gereedschap uit bedrijfsbusjes

De man werd vorige week donderdagnacht op heterdaad aangehouden bij een bedrijfsbusje in de wijk Boswinkel. Een voorbijganger had de politie gemeld dat een man zich verdacht gedroeg en mogelijk goederen in een auto legde. Het bleek te gaan om gestolen gereedschap. Volgens de politie waren de gereedschappen kort daarvoor uit enkele andere bedrijfsbusjes in de wijk weggenomen.