KBO Glanerbrug snijdt banden met landelijke KBO door: leden moeten te veel betalen

Na ruim 68 jaar heeft het bestuur van de KBO Glanerbrug besloten te stoppen als afdeling van de landelijke en provinciale KBO. De voornaamste reden was volgens voorzitter Henk van der Meer het hoge bedrag dat per lid moest worden afgedragen. "In de algemene ledenvergadering van april van dit jaar is na overleg met de leden al besloten dat het bestuur zich gaat oriënteren om verder te gaan als zelfstandige vereniging", zegt Van der Meer.